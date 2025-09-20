Армия РФ вновь атаковала Украину; трое погибших, десятки раненых

В ночь на 20 сентября армия РФ вновь атаковала Украину, применив 40 крылатых и баллистических ракет, а также около 580 БПЛА разных типов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Под ударом находились Днепр и Днепропетровская область, а также Николаевская, Черниговская, Запорожская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Одесская области.

"Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. По состоянию на данный момент известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент Украины напомнил, что такие российские удары не имеют военной необходимости. "Это осознанная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру", – добавил Зеленский.