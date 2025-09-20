x
20 сентября 2025
Мир

Иудея и Самария
ООН
время публикации: 20 сентября 2025 г., 09:31 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 09:37
Генсекретарь ООН призвал мир "не бояться Израиля и его угроз"
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался о войне в секторе Газы, заявив: "Это самый ужасный уровень убийств и разрушений, который я видел за время моей работы в качестве генерального секретаря, а возможно, за всю мою жизнь".

В интервью агентству AFP он призвал мир не бояться Израиля и его угроз аннексировать Иудею и Самарию в случае признания палестинского государства. "По крайней мере, у нас есть шанс мобилизовать международное сообщество, чтобы оказать давление и не допустить этого", – сказал он..

