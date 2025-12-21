x
21 декабря 2025
Мир

Макрон распорядился начать строительство нового авианосца для ВМС Франции

Франция
время публикации: 21 декабря 2025 г., 17:57
Макрон распорядился начать строительство нового авианосца для ВМС Франции
Philippe Lopez/Pool Photo via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отдал распоряжение запустить программу строительства нового авианосца, который должен заменить единственный французский авианосец "Шарль де Голль".

По словам министра обороны Катрин Вотрен, судно поступит на вооружение в 2038 году. Примерно в то время, когда будет выведен из эксплуатации "Шарль де Голль". Единственный авианосец Франции был спущен на воду в 2001 году – примерно через 14 лет после того, как было принято решение о его строительстве.

Reuters

отмечает, что часть центристских и умеренно левых сил в парламенте Франции предлагали отложить строительство нового авианосца из-за бюджетных проблем.

