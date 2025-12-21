x
21 декабря 2025
|
последняя новость: 18:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 декабря 2025
|
21 декабря 2025
|
последняя новость: 18:51
21 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

61% евреев Великобритании в последние два года задумывались об отъезде из страны

Великобритания
Антисемитизм
время публикации: 21 декабря 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 18:29
Мемориал Kindertransport – The Arrival в Ливерпуле
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Британская организация "Кампания против антисемитизма" (Campaign Against Antisemitism, CAA) опубликовала результаты опроса среди членов еврейской общины с целью выяснить, насколько комфортно и безопасно они себя ощущают дома. Опрос проводился примерно за месяц до теракта в Сиднее.

51% опрошенных заявили, что не видят для евреев "долгосрочного будущего" в Великобритании, только 23% полагают, что будущее есть. Аналогичным образом участники опроса оценили перспективы евреев в Европе.

Согласно данным опроса, 61% британских евреев в последние два года задумывались об отъезде из страны. Одной из главных причин этого респонденты называли рост антисемитизма после 7 октября 2023 года.

45% участников опроса заявили, что не чувствуют себя "желанными гостями" в Великобритании. 59% сообщили, что стараются не демонстрировать свою принадлежность к еврейской общине, чтобы избежать проявлений антисемитизма.

Отдельный блок был посвящен безопасности и реакции властей на проявления антисемитизма. 96% заявили, что евреи Великобритании чувствуют себя в меньшей безопасности, чем раньше. Только 8% считают, что власти делают достаточно для пресечения антисемитизма.

CAA сообщает, что опрос проводился с 3 по 20 ноября 2025 года, было получено 4490 ответов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 декабря 2025

После теракта в Сиднее Кир Стармер поставил на свой подоконник зажженную Ханукию
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 10 декабря 2025

Фильм о Газе и об израильских заложниках вошли в список лучших картин 2025 года по рейтингу The Guardian
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 ноября 2025

Еврей из Великобритании был задержан в Бейруте по подозрению в шпионаже на Израиль