61% евреев Великобритании в последние два года задумывались об отъезде из страны

Британская организация "Кампания против антисемитизма" (Campaign Against Antisemitism, CAA) опубликовала результаты опроса среди членов еврейской общины с целью выяснить, насколько комфортно и безопасно они себя ощущают дома. Опрос проводился примерно за месяц до теракта в Сиднее.

51% опрошенных заявили, что не видят для евреев "долгосрочного будущего" в Великобритании, только 23% полагают, что будущее есть. Аналогичным образом участники опроса оценили перспективы евреев в Европе.

Согласно данным опроса, 61% британских евреев в последние два года задумывались об отъезде из страны. Одной из главных причин этого респонденты называли рост антисемитизма после 7 октября 2023 года.

45% участников опроса заявили, что не чувствуют себя "желанными гостями" в Великобритании. 59% сообщили, что стараются не демонстрировать свою принадлежность к еврейской общине, чтобы избежать проявлений антисемитизма.

Отдельный блок был посвящен безопасности и реакции властей на проявления антисемитизма. 96% заявили, что евреи Великобритании чувствуют себя в меньшей безопасности, чем раньше. Только 8% считают, что власти делают достаточно для пресечения антисемитизма.

CAA сообщает, что опрос проводился с 3 по 20 ноября 2025 года, было получено 4490 ответов.