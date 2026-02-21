Актрисе Софи Тернер – 30. Фотогалерея

Фото: Associated Press

21 февраля исполнилось 30 лет британской актрисе Софи Тернер, всемирную известность которой принесла роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов" (HBO, 2011-2019).

Она родилась в городе Нортгемптон (Нортгемптоншир, Англия) в семье бизнесмена и воспитательницы детского сада. Вскоре семья переехала в Честертон (Уорикшир). Училась в Уорикширской начальной школе и в средней школе Кингс для девочек, где участвовала в местной театральной труппе. Стажировалась в английском театре Плэйбокс.

В сериале "Игра престолов" начала сниматься, когда ей было 14 лет. В 2013 году снялась в кинофильме "Другая я". Затем у нее были ведущие роли в комедийном боевике "Особо опасна", а также в фантастических боевиках "Люди Икс: Апокалипсис" и "Люди Икс: Тёмный Феникс". За последние годы снялась в сериалах "Лестница", "Ограбление" и "Расхитительница гробниц", а также в фильмах "Отомстить" и "Проклятый рыцарь".

В 2019 году вышла замуж за американского актера и музыканта Джо Джонаса. У них родились две дочери. В 2024-м они развелись после возвращения Софи в Великобританию. Таблоиды писали о романе Тернер с британским аристократом Перегрином Пирсоном.