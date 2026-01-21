Бывший бортпроводник выдавал себя за пилота и несколько лет летал по миру бесплатно

Бывший стюард канадской авиакомпании выдавал себя за коммерческого пилота и действующую бортпроводника, чтобы получить сотни бесплатных перелетов от американских авиакомпаний, сообщили власти, пишет NBC News.

33-летний Даллас Покорник из Торонто был арестован в Панаме после того, как в октябре прошлого года федеральный суд на Гавайях предъявил ему обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи. После экстрадиции 20 января он заявил о своей невиновности.

Судебные документы указывают, что Покорник работал бортпроводником в авиакомпании из Торонто с 2017 по 2019 год. После этого он использовал поддельные служебные удостоверения этой компании, чтобы получить билеты, предназначенные для пилотов и бортпроводников, на рейсы трех других авиакомпаний.

Американские прокуроры заявили, что Покорник даже просил место на дополнительном кресле в кабине пилотов – так называемом "jump seat", который обычно предназначен для пилотов, находящихся вне службы. В судебных документах не уточняется, летал ли он вообще в кабине, и прокуратура США отказалась комментировать этот момент. В обвинительном заключении не названы конкретные авиакомпании, указано лишь, что они базируются в Гонолулу, Чикаго и Форт-Уорте (Техас). Представители Hawaiian Airlines, United Airlines и American Airlines – базирующихся в этих городах – не ответили сразу на запросы СМИ. Компания Air Canada, штаб-квартира которой находится в Торонто, также не ответила на запрос о комментариях.