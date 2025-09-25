13-летний мальчик выжил после полета из Кабула в Дели в гондоле шасси

13-летний афганский подросток совершил путешествие из Кабула в Дели, спрятавшись в гондоле шасси самолета авиакомпании Kam Air. Несмотря на то, что большинство таких перелетов заканчиваются смертью, мальчик, который провел в воздухе более полутора часов, выжил.

Сотрудники аэропорта имени Индиры Ганди обнаружили безбилетного пассажира на летном поле. Он рассказал, что намеревался отправиться в Иран, но перепутал самолет. После допроса иммиграционными властями он был отправлен обратно тем же лайнером.

Высота полета рейсовых самолетов составляет 9000-12000 метров. Гондола шасси, естественно, не отапливается, и тех, кто решил прибегнуть к подобному способу путешествия, ждет температура около -50 градусов Цельсия. Около 77% таких пассажиров гибнет либо от холода, либо будучи раздавленными шасси.