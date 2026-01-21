Названа причина появления Макрона в Давосе в зеркальных очках

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе привлекло внимание не только резкой антиамериканской риторикой, но и тем, что, находясь в помещении, он надел зеркальные солнечные очки.

Причина этого – медицинская проблема, от которой Макрон страдает уже несколько дней. 15 ноября, президент посетил военную авиабазу Истр на юге Франции и на протяжении всего пребывания там ходил в темных очках. Когда он ненадолго их снял во время речи перед военнослужащими, стало видно, что его правый глаз наполнен кровью.

"Я прошу прощения за неэстетичный вид. Считайте это отсылкой к "Глазу тигра"", – сказал он, упомянув песню Eye of the tiger из фильма "Рокки 3" Сильвестра Сталлоне, в котором рассказывается о боксере.

Елисейский дворец сообщил, что речь идет о небольшом кровоизлиянии из сосуда в глазу: "В этом нет ничего страшного". По словам медиков, речь идет о классической картине субконъюнктивального кровоизлияния – выглядит неприятно, но не представляет опасности для зрения.