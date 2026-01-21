Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1428-й день войны

Минобороны РФ 21 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Белополье и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зыбино, Захаровка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожено три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмовой, четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Осиново, Кутьковка, Нечволодовка, Грушевка Харьковской области, Красный Лиман, Николаевка, Александровка, Коровий Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной и шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ильиновка, Дружковка, Бересток, Закотное, Новоселовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку "Paladin". Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям егерской, аэромобильной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Гришино, Удачное Донецкой Народной Республики, Федоровское и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США и две установки реактивной системы залпового огня "Град". Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, артиллерийской бригад, бригады беспилотных систем, трех механизированных и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Долинка, Комсомольское, Терсянка, Благодатное, Чаривное, Горькое, Заливное, Верхняя Терса, Воздвижевка Запорожской области и Скотоватое Днепропетровской области. Противник потерял до 260 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня "Град". Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка, Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция П-18 и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складу хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110524 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27248 танков и других боевых бронированных машин, 1648 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32731 орудие полевой артиллерии и минометов, 52462 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 163600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 177 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).