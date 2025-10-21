x
21 октября 2025
|
последняя новость: 17:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2025
|
21 октября 2025
|
последняя новость: 17:24
21 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Женщина попыталась сжечь таракана, что привело к поджогу квартиры в Южной Корее

Корея
время публикации: 21 октября 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 16:19
Женщина попыталась сжечь таракана, что привело к поджогу квартиры в Южной Корее
AP Photo

Полиция Южной Кореи сообщила, что женщина, которой около 20 лет, призналась, что использовала зажигалку и аэрозольный баллон, чтобы поджечь таракана, и отметила, что уже прибегала к этому способу раньше, пишет BBC. Однако в этот раз огонь быстро перекинулся на вещи в ее квартире, что привело к крупному пожару.

Трагедия произошла в городе Осан. В результате пожара погибла соседка женщины – гражданка Китая примерно 30 лет. По словам полиции, она пыталась спастись, выбравшись через окно, но сорвалась и упала. Женщину доставили в больницу, где она умерла от полученных травм.

Погибшая жила на пятом этаже вместе с мужем и двухмесячным ребенком. Когда в здании начался пожар, супруги позвали на помощь, открыв окно, и успели передать младенца человеку соседнего здания. Мужу также удалось выбраться, но его жена при попытке перелезть в соседний дом сорвалась вниз. По предварительным данным, семья выбрала путь через окно, поскольку лестничный проход был заблокирован густым дымом. Полиция рассматривает возможность предъявления женщине обвинений в неосторожном поджоге и причинении смерти по неосторожности.

Отмечается, что использование паяльных ламп и самодельных огнеметов для уничтожения тараканов стало набирать популярность после появления подобных видеороликов в соцсетях. Ранее, в 2018 году, аналогичный случай произошел в Австралии, где мужчина поджег кухню, пытаясь таким образом избавиться от насекомых.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook