72-летний поэт, стрелявший в премьер-министра Словакии, приговорен к 21 году тюрьмы

В Словакии приговорен к 21 году лишения свободы 72-летний поэт Юрай Цинтула, который в мае 2024 года совершил покушение на премьер-министра Роберта Фицо и нанес ему тяжелые ранения. Суд признал Цинтулу виновным в терроризме.

Покушение было совершено в городе Гандлова, когда, после окончания заседания правительства Фицо вышел на улицу, чтобы приветствовать своих сторонников. Один из встречавших главу правительства приблизился, чтобы пожать ему руку, и одновременно открыл огонь.

В ходе следствия Цинтула заявлял, что хотел заставить премьера от политики, которая наносит ущерб Словакии. Согласно его показаниям, он специально не целился в жизненно важные органы, поскольку не хотел убивать политика. Отметим, что пуля попала в брюшную полость.