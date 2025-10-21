x
21 октября 2025
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2025
|
21 октября 2025
|
последняя новость: 15:58
21 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

72-летний поэт, стрелявший в премьер-министра Словакии, приговорен к 21 году тюрьмы

Суд
Словакия
время публикации: 21 октября 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 15:27
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
AP Photo/Denes Erdos

В Словакии приговорен к 21 году лишения свободы 72-летний поэт Юрай Цинтула, который в мае 2024 года совершил покушение на премьер-министра Роберта Фицо и нанес ему тяжелые ранения. Суд признал Цинтулу виновным в терроризме.

Покушение было совершено в городе Гандлова, когда, после окончания заседания правительства Фицо вышел на улицу, чтобы приветствовать своих сторонников. Один из встречавших главу правительства приблизился, чтобы пожать ему руку, и одновременно открыл огонь.

В ходе следствия Цинтула заявлял, что хотел заставить премьера от политики, которая наносит ущерб Словакии. Согласно его показаниям, он специально не целился в жизненно важные органы, поскольку не хотел убивать политика. Отметим, что пуля попала в брюшную полость.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 мая 2024

Состояние премьер-министра Словакии стабилизировалось
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 мая 2024

СМИ: покушение на премьер-министра Словакии совершил поэт и националист