21 сентября 2025
Мир

Канада и Австралия признали палестинское государство

время публикации: 21 сентября 2025 г., 16:12 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 16:12
Премьер-министр Канады Марк Карни и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе
AP Photo/Czarek Sokolowski; AP Photo/Mark Baker

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Канада официально признала палестинское государство. "Мы предлагаем партнерство в строительстве мирного будущего государства Палестины и государства Израиль", – говорится в заявлении.

Со схожим заявлением выступил и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. "Признавая Палестину, мы признаем многолетнее стремление палестинцев к собственному государству". – сообщил он.

