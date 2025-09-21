Канада и Австралия признали палестинское государство

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Канада официально признала палестинское государство. "Мы предлагаем партнерство в строительстве мирного будущего государства Палестины и государства Израиль", – говорится в заявлении.

Со схожим заявлением выступил и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. "Признавая Палестину, мы признаем многолетнее стремление палестинцев к собственному государству". – сообщил он.