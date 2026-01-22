Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1429-й день войны

Минобороны РФ 22 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Новая Сечь и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Захаровка и Охримовка Харьковской области. Противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Богдана". Уничтожено три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Березовка, Ковшаровка Харьковской области, Александровка, Дробышево и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер "Stryker" производства США, 25 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бересток, Константиновка, Куртовка, Никифоровка, Резниковка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сухецкое, Торецкое, Удачное Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Скотоватое Днепропетровской области, Благодатное, Воздвижевка, Долинка, Заливное, Зарница, Комсомольское и Терсянка Запорожской области. Противник потерял до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня "Град". Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка и Новояковлевка Запорожской области. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Купол-М1" и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110748 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27267 танков и других боевых бронированных машин, 1650 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32755 орудий полевой артиллерии и минометов, 52531 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 163600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 177 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).