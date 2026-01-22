Великобритания не примет участия в "Совете мира", одна из причин – Путин

Британский министр иностранных дел Иветт Купер сообщила, что на данном этапе Великобритания не намерена присоединяться к организуемому президентом США Дональдом Трампом "Совету мира" и не примет участия в церемонии подписания, которая состоится 22 января в Давосе.

Купер объяснила это двумя причинами. Первая – возможное участие в совете российского президента Владимира Путина. Вторая – то, что речь идет о юридическом договоре, затрагивающем более обширный круг вопросов, чем урегулирование в Газе, для которого совет создавался изначально.

Среди государств, сообщивших о присоединении к совету – Турция, Катар, Израиль, Беларусь, Египет, Саудовская Аравия, Казахстан, Венгрия. Трамп сообщил, что Путин также дал согласие на вступление, однако российский лидер, комментируя заявление президента США, дал обтекаемый ответ.