x
22 января 2026
|
последняя новость: 11:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 11:57
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Великобритания не примет участия в "Совете мира", одна из причин – Путин

Великобритания
Владимир Путин
время публикации: 22 января 2026 г., 11:45 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 11:49
Великобритания не примет участия в "Совете мира", одна из причин – Путин
AP Photo/Vadim Ghirda

Британский министр иностранных дел Иветт Купер сообщила, что на данном этапе Великобритания не намерена присоединяться к организуемому президентом США Дональдом Трампом "Совету мира" и не примет участия в церемонии подписания, которая состоится 22 января в Давосе.

Купер объяснила это двумя причинами. Первая – возможное участие в совете российского президента Владимира Путина. Вторая – то, что речь идет о юридическом договоре, затрагивающем более обширный круг вопросов, чем урегулирование в Газе, для которого совет создавался изначально.

Среди государств, сообщивших о присоединении к совету – Турция, Катар, Израиль, Беларусь, Египет, Саудовская Аравия, Казахстан, Венгрия. Трамп сообщил, что Путин также дал согласие на вступление, однако российский лидер, комментируя заявление президента США, дал обтекаемый ответ.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 января 2026

Путин сообщил, откуда возьмет миллиард на оплату членства в "Совете мира"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 января 2026

Трамп заявил, что Путин принял приглашение войти в "Совет мира"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 января 2026

Трамп признал: "Совет мира" может сменить ООН. Устав сделает его пожизненным председателем