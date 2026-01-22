ВСУ: ночью перехвачены 80 из 94 БПЛА. МО РФ: сбиты 14 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 22 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 94 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 80 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 10 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падения фрагментов в четырех локациях. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской и Запорожской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 22 января на территории Российской Федерации были перехвачены 14 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края, над Крымом, над территорией Волгоградской, Ростовской, Брянской, Белгородской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.