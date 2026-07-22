В штате Нью-Йорк ветеран армии США сорвал израильский флаг и опубликовал видео

Организация StopAntisemitism опубликовала видеозапись, на которой мужчина останавливает автомобиль у частного дома в штате Нью-Йорк, заходит на территорию участка и срывает установленный рядом с американским флагом флаг Израиля. Затем он снимает себя с похищенным флагом и публикует запись в Telegram.

StopAntisemitism утверждает, что мужчина на записи – бывший военнослужащий армии США Майкл Соммер. По данным организации, он ведет Telegram-канал, где публикует антисемитские и неонацистские материалы, прославляет Адольфа Гитлера и демонстрирует нацистское приветствие. Организация также призвала проверить, продолжает ли Соммер получать государственные льготы как ветеран.

На момент публикации сообщение не получило подтверждения со стороны полиции или других официальных органов.