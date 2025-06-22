Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву, где в понедельник, 23 июня, он проведет переговоры. По данным иранского агентства IRNA, Арагчи рассчитывает провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее глава иранского МИДа, говоря о визите в Москву, напоминал, что между Россией и Ираном заключен договор о стратегическом партнерстве, и страны регулярно проводят консультации и координируют свои позиции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила ТАСС прибытие в Москву иранского коллеги.