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Мир

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным

Война с Ираном
Россия
Владимир Путин
время публикации: 22 июня 2025 г., 23:02 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 23:02
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным
AP Photo/Hassan Ammar

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву, где в понедельник, 23 июня, он проведет переговоры. По данным иранского агентства IRNA, Арагчи рассчитывает провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее глава иранского МИДа, говоря о визите в Москву, напоминал, что между Россией и Ираном заключен договор о стратегическом партнерстве, и страны регулярно проводят консультации и координируют свои позиции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила ТАСС прибытие в Москву иранского коллеги.

Мир
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Арагчи вылетает в Москву на встречу с Путиным