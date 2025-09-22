Талибы отвергли требование Трампа вернуть США базу в Баграме

Созданное талибами правительство Афганистана отвергло требование президента США Дональда Трампа вернуть под американский контроль расположенную к северу от Кабула авиабазу Баграм, которая в годы войны против "Талибана" была основным опорным пунктом американцев.

База была покинута военнослужащими США четыре года назад, во время стремительного захвата талибами Афганистана. "Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм США, которые ее построили, ПРОИЗОЙДУТ ПЛОХИЕ ВЕЩИ!!!", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

На это ответил генеральный директор министерства обороны Афганистана Фасихуддин Фитрат. "Недавно, некоторые заявили, что начали переговоры с Афганистаном, чтобы получить назад базу в Баграме. Мы не готовы передать даже пядь нашей земли", – заявил он.