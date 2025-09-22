x
22 сентября 2025
22 сентября 2025
Мир

Мэру Владимира, арестованному за взятку, предъявлено обвинение

Россия
Криминал
время публикации: 22 сентября 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 10:56
Мэру Владимира, арестованному за взятку, предъявлено обвинение
Wikipedia.org. Фото: Cannot

Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинительного заключения арестованному мэру Владимира Дмитрию Наумову. Он обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах.

Как сообщает РИА Новости, в 2023 году Наумов договорился с двумя жителями Подмосковья о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире. Он способствовал назначению членов ОПГ на руководящие посты в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг" и МКУ "Центр управления городскими дорогами". В последнем один из организаторов нелегального бизнеса получил место замдиректора.

"Обвиняемый содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это фигурант получил взятку от заместителя директора МКУ "Центр управления городскими дорогами" в сумме не менее 1,1 миллиона рублей", – отметили в Следственном комитете.

По местам жительства Наумова провели обыски и изъяли не менее 630000 рублей, украшения и автомобиль. Мэр, который находится под стражей с конца августа, полностью признал вину.

