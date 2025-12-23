x
23 декабря 2025
|
последняя новость: 15:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2025
|
23 декабря 2025
|
последняя новость: 15:07
23 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Накануне Рождества почта Франции подверглась кибератаке

Кибербезопасность
Франция
время публикации: 23 декабря 2025 г., 15:07 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 15:11
Накануне Рождества почта Франции подверглась кибератаке
AP Photo/Emma Da Silva

За считанные дни до Рождества почта Франции стала жертвой масштабной кибератаки. Сайт организации недоступен, возникли значительные перебои с доставкой, отслеживание посылок невозможно.

Не работает и банковское приложение почты. Доступ к банковским счетам перекрыт, не работает система платежей. Пользователям предложено использовать текстовые сообщения. Администрация почты подчеркивает, что личные данные находятся в безопасности.

Рождественская пора для французской почты самое напряженное время. Центрам обслуживания пришлось столкнуться с массой звонков от возмущенных потребителей. Кто несет ответственность за атаку, неясно.

Ситуацию прокомментировал министр экономики Ролан Лекюр. По его словам, интенсивность атаки снизилась, но она продолжается. Работники службы прилагают все усилия, чтобы посылки были доставлены к празднику.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook