Накануне Рождества почта Франции подверглась кибератаке

За считанные дни до Рождества почта Франции стала жертвой масштабной кибератаки. Сайт организации недоступен, возникли значительные перебои с доставкой, отслеживание посылок невозможно.

Не работает и банковское приложение почты. Доступ к банковским счетам перекрыт, не работает система платежей. Пользователям предложено использовать текстовые сообщения. Администрация почты подчеркивает, что личные данные находятся в безопасности.

Рождественская пора для французской почты самое напряженное время. Центрам обслуживания пришлось столкнуться с массой звонков от возмущенных потребителей. Кто несет ответственность за атаку, неясно.

Ситуацию прокомментировал министр экономики Ролан Лекюр. По его словам, интенсивность атаки снизилась, но она продолжается. Работники службы прилагают все усилия, чтобы посылки были доставлены к празднику.