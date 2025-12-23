x
Мир

Грета Тунберг арестована в Лондоне за поддержку террористической организации Palestine Action

Великобритания
время публикации: 23 декабря 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 14:10
Грета Тунберг арестована в Лондоне за поддержку террористической организации Palestine Action
AP Photo/Petros Giannakouris

Лондонская полиция задержала радикальную активистку Грету Тунберг, которая приняла участие в пикете солидарности c движением Palestine Action, которое признано в Великобритании террористической организацией.

На распространенном группой Prisoners for Palestine видео можно увидеть активистку с плакатом, на котором написано "Я поддерживаю заключенных Palestine Action, я против геноцида". Местом проведения манифестации стала штаб-квартира компании Aspen Insurance, которая обеспечивает страховку израильскому оборонному концерну Elbit Systems.

"Около семи утра зданию был нанесен ущерб с помощью молотков и красной краски. Мужчина и женщина были арестованы по подозрению в криминальной деятельности. Они приклеили себя неподалеку, специалисты работают над их освобождением, чтобы доставить в полицию", – сообщила полицейская пресс-служба.

"Несколько позже, на место прибыла 22-летняя женщина. Она была арестована за демонстрацию плаката в поддержку организации, деятельность которой запрещена – Palestine Action, что противоречит 13-й статье закона о борьбе с терроризмом", – говорится в заявлении.

В июле Палата общин британского парламента поддержала законопроект об объявлении Palestine Action террористической организацией. В поддержку предложения проголосовали 385 депутатов, против – всего 26, среди них – бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, исключенный из партии за антисемитизм.

Закон криминализирует поддержку антиизраильской группы, а членство в Palestine Action или непосредственное участие в ее действиях будет караться тюремным заключением сроком до 14 лет.

