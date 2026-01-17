Потеряна связь с самолетом индонезийской авиакомпании, выполнявшим внутренний рейс с восемью пассажирами и тремя членами экипажа на борту. Сообщается, что пассажиры были сотрудниками морского ведомства или портовой службы здравоохранения.

Самолет исчез с экранов радаров при приближении к горному району между главным индонезийским островом Ява и островом Сулавеси. Это труднодоступная горная местность с карстовыми пещерами и густыми лесами. В районе развернуты поисково-спасательные группы.

Постепенно стали известны подробности: это турбовинтовой самолет ATR 42-500 авиакомпании Indonesia Air Transport (IAT). Он летел из города Джокьякарта (остров Ява) в Макассар (Южный Сулавеси).

Местные жители и туристы в районе горы Булусараунг сообщили, что слышали взрыв и видели дым. Позже поступили сообщения об обнаружении обломков с логотипом авиакомпании и небольших очагов возгорания в горах.