В Кремле прошли переговоры Путина с представителями Трампа

В Кремле в ночь на пятницу, 23 января, состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией представителей президента США Дональда Трампа.

Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча продолжалась около четырех часов и была "исключительно содержательной, конструктивной и, я бы сказал, предельно откровенной и доверительной", передает "Интерфакс".

С американской стороны, по данным российских агентств, в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Виткофф, зять американского президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Reuters сообщает, что по итогам встречи обсуждались дальнейшие шаги, включая подготовку к трехсторонним консультациям с участием США, РФ и Украины, которые, как ожидается, пройдут в Абу-Даби.