x
23 января 2026
|
последняя новость: 09:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 января 2026
|
23 января 2026
|
последняя новость: 09:17
23 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Кремле прошли переговоры Путина с представителями Трампа

США
Дональд Трамп
Владимир Путин
Война в Украине
Война в России
время публикации: 23 января 2026 г., 08:01 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 08:06
В Кремле прошли переговоры Путина с представителями Трампа
Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В Кремле в ночь на пятницу, 23 января, состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией представителей президента США Дональда Трампа.

Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча продолжалась около четырех часов и была "исключительно содержательной, конструктивной и, я бы сказал, предельно откровенной и доверительной", передает "Интерфакс".

С американской стороны, по данным российских агентств, в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Виткофф, зять американского президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Reuters сообщает, что по итогам встречи обсуждались дальнейшие шаги, включая подготовку к трехсторонним консультациям с участием США, РФ и Украины, которые, как ожидается, пройдут в Абу-Даби.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 января 2026

Зеленский обвинил Европу в бездействии: "Это "День сурка""
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 января 2026

В Давосе началась встреча Зеленского и Трампа