22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
22 января 2026
Мир

В Давосе началась встреча Зеленского и Трампа

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 22 января 2026 г., 14:54 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 14:58
В Давосе началась встреча Зеленского и Трампа
AP Photo/Evan Vucci

В Давосе началась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней обсуждается возможный мирный договор, предоставление гарантий безопасности и послевоенное восстановление Украины.

Встреча была запланирована, однако 20 января, после массированного российского обстрела, оставившего значительную часть Киева без тепла и электричества, Зеленский заявил: он отправится в Давос, только если на саммите будут подписаны американо-украинские соглашения.

Вечером 22 января в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с эмиссарами Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Накануне вылета Виткофф сообщил, что камнем преткновения остается один вопрос, и выразил уверенность, что при желании его можно решить.

Представитель американского президента не стал уточнять, о чем идет речь, однако можно предположить, имеется в виду требование России полностью уступить ей Донецкую и Луганскую области, включая районы, контролируемые Украиной.

