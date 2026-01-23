x
время публикации: 23 января 2026 г., 03:05 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 05:38
В Нью-Йорке задержаны несовершеннолетние вандалы, рисовавшие свастики в еврейском районе
AP Photo/Mary Altaffer

Полиция Нью-Йорка задержала двух подростков примерно 15-ти лет по подозрению в нанесении антисемитских граффити в детском парке Gravesend Park в Бруклине, рядом с хасидским районом Боро-Парк. По данным полиции, в парке были обнаружены в общей сложности 73 антисемитских символа, включая десятки свастик и надписи "Adolf Hitler".

Серия актов вандализма произошла в течение двух дней. Расследование было передано в подразделение полиции Нью-Йорка по преступлениям на почве ненависти.

Задержанные подростки обвиняются в преследовании при отягчающих обстоятельствах, один из них также проходит по статье о преступлении на почве ненависти, сообщили в полиции Нью-Йорка.

Инцидент осудили мэр Нью-Йорка Зохраан Мамдани и губернатор штата Кэти Хокул. Мамдани заявил, что "потрясен" антисемитским вандализмом и подчеркнул, что виновные будут привлечены к ответственности.

