"Народная партия тараканов" бросает вызов премьер-министру Индии

В Индии разгорается конфликт между властями и движением "Народная партия тараканов", выражающей позиции молодежи. Оно проводит в Дели манифестации, требуя отставки министра просвещения после скандала с утечкой выпускных экзаменов.

Движение сформировалось стихийно в мае 2026 года после того, как председатель Верховного суда Сурья Кант сравнил безработную молодежь с тараканами. Оно не имеет официальной регистрации, но сотрудничает с оппозицией, в том числе – с Индийским национальным конгрессом.

Оппозиционная манифестация, прошедшая 20 июля в центре Дели, переросла в столкновения демонстрантов с полицейскими. Пострадало по меньшей мере 118 стражей порядка и 60 манифестантов. Был задержан лидер ИНК Рахул Ганди, впоследствии его отпустили.

Выступления молодежи могут представлять значительную угрозу для правительства Нарендры Моди. Эта тенденция проявляется во многих государствах Африки и Юго-Восточной Азии, когда тяжелое экономическое положение молодого поколения приводит к политическому активизму.