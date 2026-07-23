x
23 июля 2026
|
последняя новость: 11:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 июля 2026
|
23 июля 2026
|
последняя новость: 11:04
23 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Тайна раскрыта: личность "двойника Трампа" удалось быстро установить

Интернет
Дональд Трамп
время публикации: 23 июля 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 10:21
Тайна раскрыта: личность "двойника Трампа" удалось быстро установить
AP Photo/Mark Schiefelbein

В последние дни одной из наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях стало наличие двойника у президента США Дональда Трампа. Основанием для слухов послужила фотография, сделанная 19 июля.

Фото, опубликованное, в частности, и британской Daily Star, было снято на авиабазе Andrews после завершения финального матча чемпионата мира по футболу. Трамп общается с журналистами на фоне президентского вертолета.

Однако спиной к камере стоит мужчина, крайне похожий на президента фигурой и осанкой – по меньшей мере, в данном ракурсе. Всемирная сеть всполошилась – слухи о том, что у многих лидеров есть двойники, существовали и раньше, но впервые они получили подтверждение.

Однако ажиотаж был недолгим. Очень быстро выяснилось, что на фотографии – тесть Трампа Виктор Кнавс, отец первой леди США. Он был в списке почетных гостей финального матча, и с зятем, который младше его всего на два года, его связывают дружеские отношения.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook