Верховный суд Израиля: ПА не сможет оспаривать установленную инвалидность жертв терактов

Палестинская администрация не вправе заново оспаривать степень инвалидности жертв терактов, если она уже была установлена Институтом национального страхования или судом в рамках гражданского иска. Такое решение вынес Верховный суд Израиля, отклонив апелляцию ПА, пишет BizPortal.

Речь идет о законе, вступившем в силу в июне 2024 года и позволяющем взыскивать компенсацию с исполнителей терактов и организаций, материально поддерживающих террористов. Максимальная сумма составляет 10 млн шекелей в случае гибели человека и 5 млн шекелей – в случае ранения и постоянной инвалидности.

Председатель Верховного суда Ицхак Амит постановил, что формулировка закона не требует повторно доказывать инвалидность в новом процессе. По его словам, противоположное толкование противоречило бы цели закона – обеспечить жертвам терактов быстрый и эффективный механизм получения компенсации. С позицией Амита согласились судьи Яэль Вильнер и Гила Кнафи-Штайниц.