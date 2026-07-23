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Израиль

По делу об убийстве Бениягу Рази задержаны еще двое подозреваемых

Расследование
Убийства
Иерусалим
время публикации: 23 июля 2026 г., 10:17 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 10:19
По делу об убийстве Бениягу Рази задержаны еще двое подозреваемых
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании еще двух подозреваемых по делу об убийстве Бениягу Рази. Речь идет о 16-летней девушке и 18-летнем жителе Эльада, задержанных 22 июля.

Сегодня полиция намерена просить мировой суд Иерусалима продлить срок их содержания под стражей.

Бениягу Рази был обнаружен 11 июля с тяжелыми ножевыми ранениями в арендованной квартире в иерусалимском районе Нахлаот. Он был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

По делу ранее были задержаны несколько молодых людей и женщин, в том числе бывшая подруга погибшего Агам Царфи, которую следствие подозревает в организации нападения. Свою причастность она отрицает.

Расследование продолжается.

Израиль
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