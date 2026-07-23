Арестован бывший мэр Шхема, подозреваемый в связях с ХАМАСом

Источники в Палестинской автономии сообщают, что утром 23 июля израильские военные арестовали бывшего мэра Шхема Адли Яиша, подозреваемого в связях с террористической организацией ХАМАС.

Адли Рифат Салех Яиш родился 30 июня 1952 года в Шхеме. Он был младшим из восьми детей. Учился в городских школах Ибн Кутайба, короля Талала и "Ас-Салахия", после чего уехал в Великобританию. В 1975 году окончил с отличием Ливерпульский университет, получив степень бакалавра по машиностроению.

После возвращения в Шхем Яиш занялся семейным бизнесом – торговлей автомобилями и запчастями. В муниципальной биографии он назван автомобильным дилером и эксклюзивным представителем Mercedes. Одновременно он включился в работу благотворительных и общественных организаций города.

С 1977 года Яиш состоял в благотворительном обществе "Ат-Тадамун", в 1982 году стал его казначеем, а затем возглавлял организацию до 2008 года. В 1982-2005 годах он также был казначеем комитета распределения пожертвований Шхема, с 1991 года – казначеем городского общественного центра, а с 1994 года входил в совет директоров компании "Байт аль-Маль аль-Араби аль-Филастини". Кроме того, он участвовал в деятельности городского Комитета примирения, занимавшегося урегулированием семейных и общественных конфликтов.

В декабре 1992 года израильские власти депортировали Яиша в лагерь Мардж аз-Зухур на юге Ливана вместе с 417 активистами и руководителями ХАМАСа и "Исламского джихада". В изгнании он провел около года. После "соглашений Осло" Яиш вернулся в Шхем.

На муниципальных выборах 2005 года Яиш возглавил список "Реформа и перемены", поддержанный ХАМАСом. Список одержал убедительную победу, получив большинство мест в муниципальном совете, а Яиш стал мэром Шхема. Израильские и международные СМИ прямо называли его представителем или мэром от ХАМАСа; позднее он старался позиционировать себя как самостоятельную городскую фигуру, способную взаимодействовать и с другими палестинскими силами.

24 мая 2007 года Яиш был задержан израильскими военными во время массовой операции против руководителей ХАМАСа. Ему не предъявили уголовного обвинения: он находился под административным арестом 15 месяцев и был освобожден в августе 2008 года. На протяжении заключения он формально продолжал занимать должность мэра.

Первый период его руководства муниципалитетом продолжался с декабря 2005 года до 2012 года.

В 2017 году Яиш вновь победил на муниципальных выборах и вернулся на пост мэра. Его второй срок продолжался с мая 2017 года по 22 августа 2019 года.

После ухода с поста, по данным израильских спецслужб, Яиш продолжал поддерживать тесные связи с ХАМАСом.