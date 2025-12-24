3500 нью-йоркских юристов требуют от Мамдани уволить комиссара полиции Тиш

Более 3500 юристов Нью-Йорка направили обращение избранному мэру Зохрану Мамдани с требованием не оставлять Джессику Тиш на посту комиссара департамента полиции города.

В обращении отмечается, что в период руководства Тиш нью-йоркской полицией усилилась активность правоохранительных органов против пропалестинских протестов и в целом ужесточился подход к "политическому инакомыслию".

Инициатором выступила обращения к Мамдани Association of Legal Aid Attorneys – профсоюз работников юридической помощи, заявляющий, что представляет более 3500 сотрудников городских юридических фирм. Обращение датировано 19 декабря.

Ранее Мамдани публично заявлял, что хотел бы сохранить Тиш на посту. Сама Тиш согласилась остаться комиссаром после смены мэра. Вступление Мамдани в должность ожидается 1 января 2026 года.