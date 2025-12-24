Взрыв и частичное обрушение в доме престарелых под Филадельфией, есть жертвы

В США, в штате Пенсильвания, в городке Бристоль неподалеку от Филадельфии произошел взрыв в доме престарелых, после которого возник пожар. По данным властей, погибли как минимум два человека, здание частично обрушилась.

По информации AP и Reuters, людей эвакуировали и доставляли в больницы, велись поисково-спасательные работы в поврежденных помещениях (в том числе с применением тяжелой техники, собак и спецсредств).

По предварительным данным, мог взорваться бытовой газ: незадолго до происшествия на объект выезжали коммунальные службы из-за запаха газа. Расследование продолжается.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро подтвердил, что есть погибшие, и заявил, что спасатели работали в условиях угрозы вторичных взрывов.