Мир

В Миннеаполисе агенты ICE застрелили мужчину

США
время публикации: 24 января 2026 г., 20:27 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 20:37
В Миннеаполисе агенты ICE застрелили мужчину
AP Photo/Abbie Parr

В Миннеаполисе (штат Миннесота, США) агенты Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) застрелили мужчину.

По заявлению министерства внутренней безопасности США, мужчина был вооружен пистолетом и имел при себе два магазина, а огонь был открыт агентами "в целях самообороны".

Губернатор Миннесоты Тим Уолз подверг резкой критике действия агентов ведомства и призвал администрацию Трампа прекратить масштабные операции против нелегальных мигрантов в штате.

"Это вызывает отвращение. Немедленно уберите отсюда тысячи этих склонных к насилию и необученных полицейских", – заявил Уолз.

В начале января агент ICE застрелил в Миннеаполисе безоружную 37-летнюю Рене Николь Гуд.

Администрация Дональда Трампа и вице-президент Джей Ди Вэнс встали на защиту агента, заявив, что он действовал в рамках самообороны. По их версии, Гуд пыталась сбить офицера. Сам президент подчеркнул, что власти всегда будут защищать сотрудников погранслужбы и правоохранительных органов от "агитаторов".

Губернатор Уолз отреагировал на новости о федеральном расследовании постом в X: "Превращение судебной системы в оружие против оппонентов – это авторитарная тактика. Единственный человек, который не является объектом расследования в связи с убийством Рене Гуд, – это федеральный агент, который в нее стрелял".

Администрация Трампа тогда обвинила губернатора Миннесоты в использовании угрожающей риторики – в частности, когда он назвал ICE "современным гестапо".

Мир
