В сети появилось видео, снятое агентом ICE, который застрелил женщину в Миннеаполисе

В сети появилось видео, снятое агентом иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Джонатаном Россом, который в прошлую среду застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд в Миннеаполисе, сообщает ВВС.

Видеозапись, сделанная самим агентом ICE Джонатаном Россом, длится 47 секунд. В начале ролика офицер выходит из автомобиля и начинает фиксировать на камеру машину Рене Николь Гуд, обходя ее внедорожник Honda и снимая номерные знаки.

На заднем сиденье автомобиля видна собака. В этот момент между Рене и Россом происходит словесная перепалка: Рене говорит агенту, что она на него не злится, в то время как ее супруга, стоящая рядом, иронично замечает, что они не меняют номера каждое утро.

Ситуация резко обостряется, когда к машине с водительской стороны подходит второй агент и, используя нецензурную брань, приказывает Рене выйти из автомобиля. Росс в это время перемещается к передней части внедорожника. Видно, как женщина начинает сдавать назад, а затем выкручивает руль вправо и трогается вперед, пытаясь уехать.

В этот момент камера в руках агента резко дергается вверх, фиксируя небо. На записи слышны крики и звуки нескольких выстрелов. В финальной части видео запечатлен автомобиль Рене, который на скорости уходит в сторону и съезжает с дороги. За кадром слышно, как агент Росс ругается; он остается на ногах и направляется к месту столкновения машины.

Администрация Дональда Трампа и вице-президент Джей Ди Вэнс встали на защиту агента, заявив, что он действовал в рамках самообороны. По их версии, Гуд пыталась сбить офицера. Сам президент подчеркнул, что власти всегда будут защищать сотрудников погранслужбы и правоохранительных органов от "агитаторов".

С другой стороны, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал версию Белого дома "чушью", основываясь на кадрах того же видео. Местные чиновники и семья погибшей настаивают, что многодетная мать не представляла опасности, а на место происшествия она пришла с обычным свистком, чтобы поддержать соседей во время иммиграционного рейда.

На фоне растущего напряжения в Миннеаполисе уже вторую ночь продолжаются столкновения протестующих с полицией.