Начато расследование в отношении губернатора Миннесоты, назвавшего ICE "гестапо"

Министерство юстиции США начало расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолза и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея (оба демократы) по подозрению в сговоре с целью воспрепятствования работе федеральных иммиграционных агентов, сообщают ведущие американские СМИ, а также ВВС.

Одновременно стало известно, что федеральная окружная судья Кэтрин Менендес запретила тысячам агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля ICE, направленных в Миннесоту, задерживать мирных протестующих и применять против них такие средства, как перцовый аэрозоль.

Протесты в штате усилились после того, как на прошлой неделе агент ICE застрелил в Миннеаполисе 37-летнюю Рене Николь Гуд. В пятницу CBS сообщили новые подробности ее гибели: парамедики зафиксировали не меньше трех огнестрельных ранений и, возможно, четвертое ранение в голову.

Губернатор Уолз отреагировал на новости о федеральном расследовании постом в X: "Превращение судебной системы в оружие против оппонентов – это авторитарная тактика. Единственный человек, который не является объектом расследования в связи с убийством Рене Гуд, – это федеральный агент, который в нее стрелял".

Мэр Фрей заявил: "Это очевидная попытка запугать меня за то, что я защищаю Миннеаполис, наши местные правоохранительные органы и наших жителей от опасности и хаоса, которые принесла на наши улицы эта администрация". Он подчеркнул: "Меня не запугают".

Администрация Трампа обвиняет губернатора Миннесоты в использовании угрожающей риторики – в частности, когда он назвал ICE "современным гестапо". Фрей, со своей стороны, требовал, порой в нецензурной форме, чтобы иммиграционные агенты покинули Миннеаполис.