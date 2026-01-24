x
24 января 2026
Мир

Памятная табличка на доме Анны Политковской в четвертый раз сорвана со стены

Россия
время публикации: 24 января 2026 г., 17:58 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 18:11
Памятная табличка, повешенная активистами на доме Анны Политковской, вновь сорвана со стены
AP Photo/ Ivan Sekretarev

Памятная табличка, повешенная активистами на доме журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, снова (уже в четвертый раз) была сорвана со стены, сообщает Sota.

Последнюю неделю активисты регулярно вешают на дом журналистки такие таблички – из бумаги и пенокартона, но они каждый день исчезают с фасада дома.

Мемориальную доску, висевшую на стене дома на Лесной улице, где в 2006 году была убита Анна Политковская, неизвестные вандалы разбили 18 января.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
