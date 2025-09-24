Активисты "флотилии Сумуда" заявили, что были атакованы дронами у берегов Греции

В ночь на 24 сентября активисты "флотилии Сумуда" заявили об атаке "нескольких дронов" на пять их судов у берегов Греции. Со стороны греческих властей подтверждений пока не поступало.

По словам активистов "флотилии", "были слышны взрывы, наблюдались всплески рядом с бортами, связь периодически глушилась". О пострадавших не сообщается.

Заявляется, что были замечены "два или три крупных дрона", подлетавших к судам с разных направлений.

Напомним, что основные суда "флотилии" – Family и Alma – ранее подвергались атакам БПЛА около побережья Туниса. Эти сведения в итоге были подтверждены тунисскими властями.

В настоящее время 43 судна "глобальной флотилии Сумуда" находятся около греческого острова Крит, по данным трекера. Ожидается "воссоединение" участников акции.

Еще пять судов планировали выйти из Катании (Сицилия), но выход задерживается или отменен.

До побережья Газы (цель акции) остается около 500 морских миль. С учетом темпа "флотилии", в восточное Средиземноморье суда могут прибыть в последних числах сентября или в начале октября.

22 сентября МИД Израиля опубликовал предупреждение для участников "глобальной флотилии Сумуда", направляющихся к побережью сектора Газы. "Израиль не позволит судам войти в зону активных боевых действий и не допустит нарушения морской блокады", – говорится в сообщении. Власти Израиля предложили участникам флотилии зайти в порт Ашкелона, чтобы передать гуманитарную помощь для сектора Газы: "Если участники флотилии искренне желают доставить гуманитарную помощь, а не оказать помощь ХАМАСу, Израиль призывает суда пришвартоваться в порту Ашкелона и передать груз, который будет оперативно доставлен в сектор Газы". МИД Израиля призвал участников флотилии не нарушать закон.

23 сентября министерство иностранных дел Израиля объявило, что судами так называемой "флотилии Сумуда", следующей в сторону Газы, владеет Саиф Абу Кишк. Его в сообщении МИД Израиля называют "боевиком ХАМАСа". По утверждению израильского МИДа, Абу Кишк руководит подставной компанией Cyber ​​Neptune в Испании, через которую является фактическим владельцем судов, следующих в Газу из стран Европы. "Связь с ХАМАСом не скрыта. Она очевидна", – заявляет МИД Израиля в сообщении под заголовком "Разоблачение: джихадистская флотилия ХАМАСа". Очевидных доказательств причастности Саифа Абу Кишка к деятельности ХАМАСа и того факта, что именно он владеет судами "флотилии Сумуда", в сообщении израильского МИДа не приводится. Формально он является "пресс-секретарем", "официальным представителем" и "членом руководства" данной "флотилии". Также испанские СМИ его в последние годы именовали "президентом Международной коалиции против израильской оккупации" и "членом Генерального секретариата Народной конференции палестинцев за рубежом". Сам Абу Кишк называет обвинения в свой адрес и в адрес флотилии "психологической войной". Есть и другие "пресс-секретари". Это Маруан бин Гуэтайя и Уаиль Науар. МИД Израиля отмечает, что они были запечатлены на многих фото с главой филиала ХАМАСа в Северной Африке Юсуфом Хамданом. "Связь "гуманитарной" флотилии с ХАМАСом никак не скрыта. Она очевидна", – подчеркивают в МИДе.

Ранее СМИ писали о двух скандалах. 22-летняя экоактивистка Грета Тунберг вышла из руководящего комитета "флотилии" из-за "различий во взглядах на коммуникационную стратегию" и перебралась с борта судна Family (где находится оргкомитет) на судно Alma. Кроме того, стало известно, что руководители акции встречались с представителем террористической организации ХАМАС в Алжире.

Предполагалось, что в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, с представителями 44 стран. Но график был сорван, и "флотилия" оказалась не такой многочисленной, как планировалось. Организаторы были вынуждены перенести старт из Туниса из-за взрывов и пожаров на судах Family и Alma (ночью 9 и ночью 10 сентября), кроме того возникли логистические и технические проблемы.

Власти Израиля ранее предупреждали: суда "флотилии Тунберг" могут быть перехвачены по мере приближения к морской границе страны. Но пока сообщений о действиях израильских ВМС не поступало.

16 стран (Испания, Турция, Мексика, ЮАР, Катар и другие) выступили с призывом к Израилю не атаковать флотилию и напоминанием об ответственности за нарушения в международных водах.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы".

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.