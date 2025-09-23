Трамп: Украина при поддержке Евросоюза способна победить и вернуть все свои территории

После выступления на Генассамблее ООН и встречи с Зеленским Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза способна победить в войне с Россией и вернуть все свои территории.

Трамп написал в соцсети Truth Social: "После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые война вызывает в России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза имеет все возможности бороться и победить, вернув Украину к ее первоначальным границам. Со временем, при терпении и при финансовой поддержке Европы, и в особенности NATO, возвращение к первоначальным границам, с которых началась эта война, вполне возможно".

По словам Трампа, Россия уже три года ведет "бесцельную войну, которую бы настоящая военная держава выиграла бы менее чем за неделю".

"У Путина и России сейчас большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать", – написал Трамп, добавив, что США продолжат поставлять оружие NATO, чтобы альянс распорядился им по своему усмотрению.