"Флотилия Сумуда" у берегов Крита: до Газы 600 миль

44 судна "глобальной флотилии Сумуда" приближаются к греческому острову Крит – со стороны Сицилии и со стороны Эгейского моря, по данным трекера. Ожидается "воссоединение" участников акции.

Еще пять судов планировали выйти из Катании (Сицилия), но выход задерживается или будет отменен.

До побережья Газы (цель акции) около 600 морских миль. С учетом темпа "флотилии", в восточное Средиземноморье суда могут прибыть в последних числах сентября или в начале октября.

22 сентября МИД Израиля опубликовал предупреждение для участников "глобальной флотилии Сумуда", направляющихся к побережью сектора Газы. "Израиль не позволит судам войти в зону активных боевых действий и не допустит нарушения морской блокады", – говорится в сообщении. Власти Израиля предложили участникам флотилии зайти в порт Ашкелона, чтобы передать гуманитарную помощь для сектора Газы: "Если участники флотилии искренне желают доставить гуманитарную помощь, а не оказать помощь ХАМАСу, Израиль призывает суда пришвартоваться в порту Ашкелона и передать груз, который будет оперативно доставлен в сектор Газы". МИД Израиля призвал участников флотилии не нарушать закон.

Ранее СМИ писали о двух скандалах. 22-летняя экоактивистка Грета Тунберг вышла из руководящего комитета "флотилии" из-за "различий во взглядах на коммуникационную стратегию" и перебралась с борта судна Family (где находится оргкомитет) на судно Alma. Кроме того, стало известно, что руководители акции встречались с представителем террористической организации ХАМАС в Алжире.

Предполагалось, что в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, с представителями 44 стран. Но график был сорван, и "флотилия" оказалась не такой многочисленной, как планировалось. Организаторы были вынуждены перенести старт из Туниса из-за взрывов и пожаров на судах Family и Alma (ночью 9 и ночью 10 сентября), кроме того возникли логистические и технические проблемы.

Власти Израиля ранее предупреждали: суда "флотилии Тунберг" могут быть перехвачены по мере приближения к морской границе страны. Но пока сообщений о действиях израильских ВМС не поступало.

16 стран (Испания, Турция, Мексика, ЮАР, Катар и другие) выступили с призывом к Израилю не атаковать флотилию и напоминанием об ответственности за нарушения в международных водах.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы".

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.