07 марта 2026
последняя новость: 23:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В Торонто снова обстреляли синагоги

Канада
Антисемитизм
время публикации: 07 марта 2026 г., 23:00 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 23:02
AP Photo/Robert Bumsted

В ночь на субботу, 7 марта, в Большом Торонто были обстреляны две синагоги. Это уже третий подобный инцидент в регионе менее чем за неделю.

Незадолго до полуночи в пятницу сотрудники региональной полиции Йорка выехали на вызов о стрельбе на пересечении Кларк-авеню и Йорк-Хилл-бульвара в Воэне, пригороде Торонто. По данным полиции, здание синагоги "Бейт Авраам Йосеф" получило повреждения, пострадавших нет.

Спустя несколько минут, в 00:08, сотрудники полиции Торонто обнаружили пулевые отверстия во входной двери синагоги на пересечении Батерст-стрит и Гленкерн-авеню в Норт-Йорке – примерно в десяти километрах от первого места происшествия. Пострадавших нет. Установить связь между двумя инцидентами следователям пока не удалось.

В прошлый понедельник вечером в том же районе Норт-Йорк была обстреляна синагога "Эману-Эль" – по зданию было выпущено около 20 пуль.

Полиция Торонто сообщила в социальных сетях об усилении патрулирования в еврейских кварталах, у культовых учреждений и общественных организаций.

