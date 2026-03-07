В Торонто снова обстреляли синагоги

В ночь на субботу, 7 марта, в Большом Торонто были обстреляны две синагоги. Это уже третий подобный инцидент в регионе менее чем за неделю.

Незадолго до полуночи в пятницу сотрудники региональной полиции Йорка выехали на вызов о стрельбе на пересечении Кларк-авеню и Йорк-Хилл-бульвара в Воэне, пригороде Торонто. По данным полиции, здание синагоги "Бейт Авраам Йосеф" получило повреждения, пострадавших нет.

Спустя несколько минут, в 00:08, сотрудники полиции Торонто обнаружили пулевые отверстия во входной двери синагоги на пересечении Батерст-стрит и Гленкерн-авеню в Норт-Йорке – примерно в десяти километрах от первого места происшествия. Пострадавших нет. Установить связь между двумя инцидентами следователям пока не удалось.

В прошлый понедельник вечером в том же районе Норт-Йорк была обстреляна синагога "Эману-Эль" – по зданию было выпущено около 20 пуль.

Полиция Торонто сообщила в социальных сетях об усилении патрулирования в еврейских кварталах, у культовых учреждений и общественных организаций.