x
25 апреля 2026
|
последняя новость: 13:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Армия РФ наносит удары по Днепру, погибли пять человек

Война в Украине
Потери Украины/России
время публикации: 25 апреля 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 13:15
AP Photo/Mykola Synelnykov

За последние часы армия РФ предприняла несколько атак на Днепр, нанося удары по жилым массивам города:

В результате первой волны атак, произошедшей в ночь на субботу и утром 25 апреля, погибли четыре человека. По данным областной военной администрации, ранения получили 27 мирных жителей, среди которых двое детей — 9-летний мальчик и 17-летняя девушка. Удары привели к серьезным разрушениям жилой инфраструктуры.

В результате второго удара, нанесенного днем по тому же жилому кварталу, погиб еще один человек. Глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что при повторном ударе был снова поврежден жилой дом, а число раненых увеличилось еще на семь человек. Медики оперативно оказывали помощь пострадавшим прямо на месте повторного попадания.

Таким образом, общее число жертв российских ударов по Днепру к текущему моменту достигло пяти погибших.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook