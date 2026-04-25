x
25 апреля 2026
|
последняя новость: 15:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 апреля 2026
|
25 апреля 2026
|
последняя новость: 15:24
25 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генпрокурор Украины: преступник, устроивший расстрел в Киеве, готовился к этому заранее

Украина
Криминал
время публикации: 25 апреля 2026 г., 13:59 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 14:25
Генпрокурор Украины: преступник, устроивший расстрел в Киеве, готовился к этому заранее
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Стрелок, убивший на прошлой неделе в Киеве семь человек, тренировался перед нападением, сообщает ВВС.

Напомним, 18 апреля 58-летний мужчина начал стрелять по прохожим на улице, а затем взял группу людей в заложники в супермаркете.

Сотрудники правоохранительных органов штурмовали магазин, во время задержания нападавший был убит. В результате нападения погибли семь человек, столько же получили ранения.

Следствие установило, что стрелявший – майор ВСУ в отставке, после начала войны он переехал в Киев из Бахмута.

Как рассказал генпрокурор Украины Руслан Кравченко, следствие нашло видео, где стрелок отрабатывал приведение оружия в боевую готовность и прицельную стрельбу. Во время тренировок он называл людей "свиньями", которых "будет мочить", и выкрикивал нацистские и антисемитские лозунги.

По данным следствия, поводом для трагедии стал бытовой конфликт с соседями из-за домофона. При этом версия о связях стрелка с российскими спецслужбами пока не получила подтверждения, сообщают украинские СМИ.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
