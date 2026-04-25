Серия А. Впервые в сезоне "Наполи" победил с крупным счетом
время публикации: 25 апреля 2026 г., 14:24 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 14:32
В стартовом матче тридцать четвертого тура чемпионата Италии "Наполи" разгромил "Кремонезе" 4:0.
Это первая победа с крупным счетом неаполитанцев в Серии А в этом сезоне. Четыре гола в матче чемпионата неаполитанцы забили впервые за полтора года.
За четыре тура до финиша "Наполи" отстает от "Интера" на 9 очков.
На 45-й минуте счет был 1:0. Закончился первый тайм со счетом 3:0.
