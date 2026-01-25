Трамп дезавуировал заявление, оскорбившее британцев

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Одной из основных тем беседы стало заявление, сделанное Трампом несколько дней назад и воспринятое британцами как оскорбление.

В интервью, которое американский лидер дал 22 января телеканалу Fox News, он сказал о союзниках по NATO: "Они нам никогда не были нужны. Мы ничего от них не просили. Они отправили солдат в Афганистан, но они всегда держались подальше от фронта".

За 20 лет военных действий в Афганистане коалиция NATO потеряла погибшими около 3500 человек. 457 из них были британцами. Заявление Трампа вызвало всеобщее возмущение, осудил его и принц Гарри, воевавший в Афганистане. Премьер-министр Кир Стармер назвал заявление Трампа "оскорбительным и ужасающим".

После телефонного разговора Трамп опубликовал заявление в сети Truth Social. В нем он называет британцев прекрасными и мужественными солдатами и одними из лучших воинов. "Нашу связь невозможно разорвать. Беззаветные британские военные уступают разве сто американским. МЫ любим вас и всегда будем любить", – сообщил он.