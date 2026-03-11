x
11 марта 2026
|
последняя новость: 22:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 марта 2026
|
11 марта 2026
|
последняя новость: 22:05
11 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Хизбалла" объявила о начале новой операции против Израиля

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 11 марта 2026 г., 21:56 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 21:58
"Хизбалла" объявила о начале новой операции против Израиля
AP Photo/Dar Yasin

Террористическая организация "Хизбалла" вечером 11 марта объявила о начале новой операции против Израиля. Для названия операции была взята строка из 105-й суры Корана.

В рамках этой операции в сторону Израиля из различных районов Ливана были запущены около сотни ракет. После ракетной атаки продолжился запуск атакующих беспилотников.

Начало ракетного удара по израильской территории совпало с ракетным обстрелом центра страны и Хайфы из Ирана.

Сура, из которой была взята строка для названия, повествует о божественном наказании, постигшем войско Абрахи, пытавшееся разрушить Каабу. С помощью стай птиц, сбрасывавших камни, армия была уничтожена, превратившись в "изъеденную солому". Операция названа "Изъеденная солома".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook