"Хизбалла" объявила о начале новой операции против Израиля

Террористическая организация "Хизбалла" вечером 11 марта объявила о начале новой операции против Израиля. Для названия операции была взята строка из 105-й суры Корана.

В рамках этой операции в сторону Израиля из различных районов Ливана были запущены около сотни ракет. После ракетной атаки продолжился запуск атакующих беспилотников.

Начало ракетного удара по израильской территории совпало с ракетным обстрелом центра страны и Хайфы из Ирана.

Сура, из которой была взята строка для названия, повествует о божественном наказании, постигшем войско Абрахи, пытавшееся разрушить Каабу. С помощью стай птиц, сбрасывавших камни, армия была уничтожена, превратившись в "изъеденную солому". Операция названа "Изъеденная солома".