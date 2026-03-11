Минюст Израиля намерен продлить почти все лицензии на три месяца

Министерство юстиции Израиля опубликовало в среду, 11 марта, законопроект, предусматривающий автоматическое продление срока лицензий и регуляторных разрешений, необходимых для экономической деятельности, на три месяца.

Продление будет касаться, среди прочего, лицензий на ведение бизнеса, разрешений на строительство, разрешений на импорт и т.д., срок действия которых истекает в период с 28 февраля по 31 мая 2026 года.

Подготовку законопроекта координировало Регуляторное управление при министерстве главы правительства совместно с отделом правового и законодательного консультирования (хозяйственное право) в министерстве юстиции.

Напомним, что ранее министр транспорта Мири Регев автоматически продлила срок действия водительских прав и шкиперских лицензий.