x
11 марта 2026
|
последняя новость: 22:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 марта 2026
|
11 марта 2026
|
последняя новость: 22:05
11 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минюст Израиля намерен продлить почти все лицензии на три месяца

Минюст
время публикации: 11 марта 2026 г., 21:53 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 21:53
Минюст Израиля намерен продлить почти все лицензии на три месяца
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство юстиции Израиля опубликовало в среду, 11 марта, законопроект, предусматривающий автоматическое продление срока лицензий и регуляторных разрешений, необходимых для экономической деятельности, на три месяца.

Продление будет касаться, среди прочего, лицензий на ведение бизнеса, разрешений на строительство, разрешений на импорт и т.д., срок действия которых истекает в период с 28 февраля по 31 мая 2026 года.

Подготовку законопроекта координировало Регуляторное управление при министерстве главы правительства совместно с отделом правового и законодательного консультирования (хозяйственное право) в министерстве юстиции.

Напомним, что ранее министр транспорта Мири Регев автоматически продлила срок действия водительских прав и шкиперских лицензий.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 марта 2026

Регев продлила срок действия водительских прав и шкиперских лицензий