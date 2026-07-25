Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1613-й день войны

Минобороны РФ 25 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Садки и Рыжевка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Устиновка, Светличное, Радьково и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Синиха, Хомино, Высшее Соленое, Березовое, Нечволодовка, Ольговка, Подлиман Харьковской области и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 215 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокоивановка, Николаевка, Никоноровка, Славянск, Николайполье и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 27 автомобилей. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дружковка, Доброполье, Шевченко, Красноярское, Сергеевка, Светлое Донецкой Народной Республики и Новониколаевка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка, Великомихайловка, Коммунаровка, Васильковка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкое, Новосолошино, Никольское и Зарница Запорожской области. Противник потерял до 365 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Веселянка Запорожской области. Уничтожено более 50 военнослужащих и десять автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 189 475 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 305 танков и других боевых бронированных машин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 903 орудия полевой артиллерии и миномета, 67 404 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 233200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.