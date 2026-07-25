ЮНЕСКО признала Себастию палестинским объектом, вызвав протест Израиля

ЮНЕСКО добавила шесть объектов, расположенных в Иудее и Самарии, а также на юге Ливана в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, в рамках экстренной процедуры на заседании в Пусане. Решение об этом было принято, несмотря на возражения Израиля.

В список включены: археологический комплекс Себастия, расположенный в 10 км к северо-западу от Шхема, и уникальный комплекс из пяти крепостей, расположенных в районе горы Амель в южном Ливане, чья архитектура формировалась на протяжении почти девяти столетий.

Заявку на включение Себастии в список Всемирного наследия подавала палестинская делегация, и объект числится там как палестинский памятник под официальным названием "Древний город Себастия" (Палестина).

Израиль выступил с протестом против этого шага. МИД Израиля заявлял, что номинация носит политизированный характер и используется для того, чтобы заретушировать еврейскую историю этого места. Тем не менее комитет большинством голосов утвердил палестинскую заявку.

Себастия отождествляется исследователями с древней Самарией – исторической столицей Израильского царства. Археологический пласт этой местности хранит следы множества эпох, начиная от железного века и заканчивая периодами римского, византийского и мусульманского правления. Кроме того, согласно религиозным преданиям, поддерживаемым как христианской, так и исламской традициями, именно здесь находится место захоронения Иоанна Крестителя.