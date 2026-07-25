Впервые за две недели американские военные не сообщили об атаке на Иран в ночное время. Это произошло после 13 ночей атак подряд в рамках американской кампании против иранских целей.

Тем не менее иранские государственные СМИ сообщили, что в ночь на 25 июля взрывы были слышны вблизи города Андимешк, на южном побережье острова Кешм, а также в городах Бендер-Аббас и Омидие.