В США поджигатель, "вдохновленный" нападением ХАМАСа 7 октября, осужден почти на 20 лет тюрьмы

Федеральный суд Северного округа Калифорнии приговорил Кейси Роберта Гунана (35 лет) к почти 20 годам лишения свободы (к 235 месяцам) за серию поджогов, вдохновленных нападением ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

По данным минюста США, в ночь на 1 июня 2024 года Гунан заложил пакет с шестью "коктейлями Молотова" под топливный бак патрульного автомобиля полиции Калифорнийского университета у кампуса Беркли и поджег его. 11 июня он пытался забросить "коктейли Молотова" в федеральное здание Рональда Делламса в Окленде.

Тот факт, что атаки были вдохновлены нападением на израильтян 7 октября 2023 года, Гунан признал. По его словам, он пытался "повлиять на действия властей США и штата Калифорния посредством запугивания".