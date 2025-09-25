В США поджигатель, "вдохновленный" нападением ХАМАСа 7 октября, осужден почти на 20 лет тюрьмы
время публикации: 25 сентября 2025 г., 17:59 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 18:05
Федеральный суд Северного округа Калифорнии приговорил Кейси Роберта Гунана (35 лет) к почти 20 годам лишения свободы (к 235 месяцам) за серию поджогов, вдохновленных нападением ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.
По данным минюста США, в ночь на 1 июня 2024 года Гунан заложил пакет с шестью "коктейлями Молотова" под топливный бак патрульного автомобиля полиции Калифорнийского университета у кампуса Беркли и поджег его. 11 июня он пытался забросить "коктейли Молотова" в федеральное здание Рональда Делламса в Окленде.
Тот факт, что атаки были вдохновлены нападением на израильтян 7 октября 2023 года, Гунан признал. По его словам, он пытался "повлиять на действия властей США и штата Калифорния посредством запугивания".